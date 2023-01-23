Вандалы осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны в Лабытнанги

Пользователь соцсетей рассказал об акте вандализма в Лабытнанги. Автор публикации даже приложил фотографию. Мишенью злоумышленников стал памятник героям Великой Отечественной войны. Монумент был покрыт надписями, сообщило издание «Север Пресс».
Вскоре после появления публикации памятнику вернули прежний вид. Розыск злоумышленников ведется в том числе и при помощи камер наблюдения.
На ситуацию отреагировала депутат парламента ЯНАО. Она подчеркнула, что в качестве превентивной меры стоит активно работать с подрастающим поколением в регионе.