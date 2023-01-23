Военный аналитик Кнутов: поставками систем ПВО Запад хочет прикрыть только часть Украины

Напомним, как сообщил 23 января Генштаб ВСУ, Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Речь идет о буксируемых гаубицах FH-70 совместного англо- германско-итальянского производства, которых у Таллинна 24 единицы. Их поставили на вооружение в 1976 году. «Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось оправданий, почему они не могут предоставить Украине вооружение для противостояния РФ», — сказал посол Эстонии на Украине Каймо Кууск. Ранее власти Эстонии приняли крупнейший пакет военной помощи Киеву общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густав» с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Таким образом, общая военная помощь Киеву составила более 1% ВВП Эстонии.