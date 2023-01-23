Военный аналитик Кнутов: поставками систем ПВО Запад хочет прикрыть только часть Украины

Как заявил 23 января глава итальянского МИДа Антонио Таяни, Италия совместно с Францией завершают работу по отправке на Украину систем противовоздушной обороны SAMP-T. Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, это говорит о том, что страны НАТО создают на Украине собственную систему ПВО, взамен разрушенной советской.
В интервью итальянским СМИ Таяни сообщил, что Рим готовит шестой пакет военной помощи, который включает в себя системы ПВО. «Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около миллиарда евро. Глава украинского МИДа Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, и я повторил, что это будет продолжено. В сотрудничестве с Францией мы завершаем отгрузку SAMP-T»,— раскрыл детали помощи Киеву министр.
Ранее США призвали Италию «поторопиться с передачей вооружений Украине, в том числе SAMP-T». Решение об отправке одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в январе 2023-го, вскоре после звонка президента США Джо Байдена. Италия располагает пятью батареями системы, одна из которых развернута в Кувейте. По данным военных аналитиков, SAMP-T — это система ПВО, предназначенная для точечной защиты от текущих и будущих воздушных угроз.
Система разработана компанией Eurosam и находится в совместном владении MBDA Missile Systems и Thales. Используется Италией и Францией для защиты от БПЛА, крылатых ракет, баллистических ракет малой дальности и истребителей. Системы противовоздушной обороны SAMP-T стоят на вооружении Франции, Италии и Сингапура после комплексных испытаний в 2006 году. Зенитный ракетный комплекс установлен на колесных автомобильных шасси Astra/Iveco или Renault.
SAMP-T предназначен для отражения атак с воздуха и прикрытия важных объектов, по которым пытаются нанести удары. Вооружение этой системы ПВО способно сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности, а также дроны даже при плохих погодных условиях. ЗРК отражает атаки двухступенчатой ракетой Aster-30, и способен одновременно наводить снаряды на 16 различных целей, защищая объекты даже от массированных ракетных обстрелов.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, поставляя такие системы Киеву, Запад реализует собственный хитрый план.
«Комплексы ПВО, которые готовятся передать Киеву Франция и Италия — это оружие средней дальности. Если американские Patriot считаются оружием большой дальности, то SAMP-T обладает меньшим радиусом действия, при этом на нем могут применяться и ракеты с дальностью и до 120 километров. Другое название этого комплекса — «Мамба», так его называют во Франции, — пояснил эксперт. — Этот комплекс ПВО достаточно передовой, с высоким уровнем автоматизации, в него входит четыре пусковых установки по восемь ракет в каждой — то есть, это 32 ракеты, постоянно готовых к действию. В комплексе используется фазированная антенная решетка, и он способен «вести» сразу несколько воздушных целей, летящих на разной высоте. То есть, в него заложены военные технологии довольно высокого уровня».
По словам Кнутова, в комплексе SAMP-T используются два вида ракет — это Aster-15 с дальностью действия 30-35 километров, а также Aster-30 с увеличенной дальностью до 120 километров.
«Кроме того, ракета Aster-30 отличается сверхманевреннностью, а также очень высокой точностью поражения целей. У нее на начальном этапе пуска действует инерциальная система — она позволяет выпустить ракету в квадрат, в котором находится цель. А затем, на подлете к цели, у нее включается активная головка самонаведения, которая «ведет» ракету на финальном этапе полета. В целом, комплекс разработан по стандартам НАТО, и способен взаимодействовать с другими современными натовскими комплексами — Patriot, IRIS-T и Nasams. Таким образом, он может образовывать единую систему ПВО с использованием командных пунктов НАТО и самолетов AWAKS».
Впрочем, поставки этих систем все равно не позволят Украине прикрыть все важнейшие объекты, указал Кнутов.
«С помощью SAMP-T, во взаимодействии с другими натовскими системами, можно прикрыть с воздуха Киев, Одессу, или какие-то крупные военные базы ВСУ. В этом случае все поставленные Западом системы большой, средней и малой дальности смогут работать, как единое целое, под управлением единой автоматизированной системы, — указал военный аналитик. — По сути, взамен старой советской системы ПВО, которая строилась на аналоговых схемах и использовала аппаратуру 1960-70-х годов, Запад намерен создать структуру из современных цифровых комплексов, с элементами искусственного интеллекта, где численность одного боевого расчета не превышает двух человек. Такие комплексы способны стрелять как по всем типам аэродинамических целей, так и по баллистическим целям — вроде российских ракет «Искандер».
Правда, указал Юрий Кнутов, несмотря на отличные боевые характеристики, в боевой обстановке комплекс ПВО «Мамба» никогда нигде не применялся.
«Поэтому абсолютно не ясно, как он себя покажет в реальных боевых действиях. В целом, из всех систем натовских ПВО, которые поставлены на Украину, боевой опыт есть только у американских комплексов «Пэтриот». Да и то, мягко говоря, этот опыт не совсем удачный — они не смогли защитить саудовские нефтезаводы от дроновых атак со стороны йеменских хуситов. Все остальные западные системы на Украине имеют характеристики, данные только по полигонным испытаниям, что очень часто не соответствует действительности», — сообщил аналитик.
В связи со скорыми поставками Киеву систем ПВО SAMP-T вопросы скорейшего уничтожения единой энергосистемы противника, безусловно, встают намного острее, указал Кнутов.
«Думаю, часть объектов критической инфраструктуры Украины будет прикрыта с воздуха именно такими системами ПВО. Но, на мой взгляд, главная цель поставок новых натовских комплексов немного другая. Уже известно, что комплекс ПВО «Пэтриот» будет развернут на Украине вокруг города Львов, где расположена Академия сухопутных войск Украины и многие другие объекты. Поэтому я не исключаю, что с помощью современной системы ПВО НАТО хочет прикрыть всю Западную Украину, — предположил военный эксперт. — Скорее всего, уже в марте Польша под видом «учений» намерена ввести на Западную Украину свои войска и взять под охрану важнейшие объекты. В свою очередь, местные подразделения ВСУ уйдут на восток, для пополнения людских ресурсов и участия в стратегическом наступлении, которое готовит киевский режим. Поэтому велика вероятность, что Западную Украину готовят к роли «буферного государства» — в случае поражения от России. Так что система натовской ПВО разворачивается именно там, чтобы не дать уничтожить важнейшие объекты инфраструктуры с помощью нашего высокоточного оружия».
Что касается уничтожения систем ПВО SAMP-T, то для этого у России имеется целый набор средств, продолжил аналитик.
«Это противорадиолокационные ракеты, а также ракеты с системами РЭБ, которые способны эффективно подавлять станции наведения, входящие в натовский комплекс, и выводить их из строя. Будем надеяться, что через какое-то время наши военные смогут зафиксировать диапазон частот, в котором работают комплексы SAMP-T, и разработают системы РЭБ для борьбы с ними — причем еще до того момента, когда они успеют начать огонь по нашим крылатым ракетам и беспилотникам. Впрочем, бить по беспилотникам ракетами из таких комплексов — это выбрасывать деньги на ветер, они сами по себе стоят сотни тысяч долларов. Сбивать ими дроны, которые стоят по 10-20 тысяч долларов — это слишком большая роскошь», — заключил Юрий Кнутов.
Напомним, как сообщил 23 января Генштаб ВСУ, Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Речь идет о буксируемых гаубицах FH-70 совместного англо- германско-итальянского производства, которых у Таллинна 24 единицы. Их поставили на вооружение в 1976 году. «Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось оправданий, почему они не могут предоставить Украине вооружение для противостояния РФ», — сказал посол Эстонии на Украине Каймо Кууск. Ранее власти Эстонии приняли крупнейший пакет военной помощи Киеву общей стоимостью 113 млн евро. В него вошли десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густав» с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Таким образом, общая военная помощь Киеву составила более 1% ВВП Эстонии.