Политик Хипкинс станет новым премьером Новой Зеландии

Новым премьером Новой Зеландии станет член кабинета министров страны Крис Хипкинс. На этом посту он сменит нынешнюю главу правительства Джасинду Ардерн.
По словам самого Хипкинса, его арестовывали всего лишь один раз. Политик признался, что его главным достижением за лето стал собственноручно покрашенный забор.
Будущий премьер также предложил своим телохранителям ездить с ним на работу на велосипедах.
Ранее сообщалось, что Новая Зеландия ввела санкции против 14 лиц и семи организаций из России, передает НСН.