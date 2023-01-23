В ЕС нарастают протесты против роста цен

Отмечается, что в 2022 году по частоте и масштабам протестных акций, связанных с ростом стоимости жизни, страны ЕС заметно превзошли аналогичные выступления в других регионах мира. Так, во Франции, ФРГ, Италии и Испании эти акции сопровождались ожесточенными стычками с полицией, сообщает FBM.ru.