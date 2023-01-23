В ЕС нарастают протесты против роста цен

На портале Breitbart появились результаты исследования Американского университета о росте числа протестов в странах ЕС.
Отмечается, что в 2022 году по частоте и масштабам протестных акций, связанных с ростом стоимости жизни, страны ЕС заметно превзошли аналогичные выступления в других регионах мира. Так, во Франции, ФРГ, Италии и Испании эти акции сопровождались ожесточенными стычками с полицией, сообщает FBM.ru.
В исследовании особо подчеркивается, что по числу протестных митингов, маршей и демонстраций страны ЕС вдвое превзошли показатели стран Ближнего Востока и Северной Африки вместе взятых за тот же период времени.