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Четверо погибли в ДТП с участием микроавтобуса с пациентами под Пермью

Происшествия
Четверо погибли в ДТП с участием микроавтобуса с пациентами под Пермью

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил пациентов, произошло на трассе в Пермском крае. Есть погибшие и пострадавшие, пишет РЕН ТВ.

Трагедия произошла сегодня днем на 169-м километре дороги Кунгур – Соликамск недалеко от поселка Усьва. Предварительно, микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками.

В результате аварии погибли четыре человека. Еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Еще одно страшное ДТП случилось ранее в Челябинской области. Жертвой аварии стал водитель «семерки», который по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в электроопору, сообщал телеканал «360».
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