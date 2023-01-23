«Ничего ужасающего»: житель Рошаля рассказал о взрыве на металлургическом заводе

Взрыв прогремел на металлургическом заводе «Молирен» в подмосковном Рошале. Травмы получил один человек. Подробностями случившегося поделился местный житель с «Лента.ру».
«Ничего ужасающего там не произошло: просто велись работы, загорелась эта алюминиевая пыль и дальше по цепочке произошел взрыв. Взрыв сильный, дверь вынесло. Вот из-за этого как раз один мужчина и пострадал, но не сильно, руку выбило», — рассказал собеседник издания.
Напомним, за хлопком последовало возгорание. По словам горожанина, огонь охватил не само предприятие, а ангар. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.