Самые низкие цены на хлеб по Кубани зафиксировали в Армавире

Как пишет информационный портал gorodarmavir.ru, по данным исследования, самые высокие цены отметили в Сочи, а самые маленькие – в Армавире. Так, в Армавире самая дешевая свинина – по 280,44 руб. за кг. Также в городе выявили самую выгодную цену на баранину – 528,97 руб. за кг. В то время, когда в Туапсе за килограмм баранины просят 600 рублей.