Самые низкие цены на хлеб по Кубани зафиксировали в Армавире

Пресс-выпуски об изменениях потребительских цен на некоторые виды продтоваров в городах Краснодарского края: Краснодаре, Армавире, Ейске, Новороссийске, Сочи и Туапсе – опубликовали сотрудники Краснодарстата.
Как пишет информационный портал gorodarmavir.ru, по данным исследования, самые высокие цены отметили в Сочи, а самые маленькие – в Армавире. Так, в Армавире самая дешевая свинина – по 280,44 руб. за кг. Также в городе выявили самую выгодную цену на баранину – 528,97 руб. за кг. В то время, когда в Туапсе за килограмм баранины просят 600 рублей.
Вареная колбаса в Армавире стоит 441,38 руб. за кг, что является самой низкой стоимостью в регионе. Кроме того, по самой выгодной цене в армавирских магазинах продают мороженую рыбу, сыр и капусту. А еще здесь зафиксирована самая доступная цена на хлеб – 70,82 руб. за кг, заявили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.