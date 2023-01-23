Постоянно сравнивая прошлое и настоящее, либо себя и других, наверняка, вспоминается о себе в первую очередь что-то нехорошее. Это мешает развитию и не дает полноценно радоваться жизни в моменте. В беседе с ФАН психолог Ксения Аверс рассказала, как перестать переживать о прошлом и двигаться дальше.
По словам психолога, все переживания заключаются в психике. Так устроено, что человек постоянно вынужден жить, сравнивая все вокруг.
«Даже входя в дверь, хочется зрительно замерить дверной проем, чтобы сопоставить его со своими размерами тела. При этом наш мозг помогает ориентироваться в пространстве. Однако, в данном случае важен не сам сравнительный процесс, а выводы, которые делают наш мозг посредством анализа», — отметила собеседник ФАН.
Так, человек, которому кажется, что он неудачлив, начинает верить в то, что в мире все предопределено заранее. Тем не менее, это не так.
«Нужно понимать, если у кого-то получилось что-то сделать с первой попытки, а у вас с девятой, то так будет не всегда и не во всем. Проблема в том, что вы можете увидеть лишь результат, не зная, что преодолел другой человек. Возможно, ему тоже пришлось нелегко», — объяснила собеседник ФАН.
Сравнивая, одно с другим человек теряет полезную для себя энергию, растрачивая ее впустую. Так, по словам Аверс, можно не заметить собственные перспективы, будущие достижения.
«Теряется вера в будущее. Поэтому, если уж и сравнивать, то только себя с собой. Это важно, чтобы отмечать этапы роста и развития, двигаться дальше», — дала рекомендацию эксперт.
Также психолог обратила внимание на то, что останавливает человека действовать и идти вперед — это страх ошибки. Однако, отметила Аверс, бездействием себе не помочь.
«Все люди делают ошибки и это нормально. Их совершал и Папа Римский, и сосед, у которого «трава зеленее», и руководитель компании, и друзья. На ошибках мы учимся», — добавила эксперт.
В заключении психолог рекомендовала не бросать начатое, если что-то не получается, идти дальше, стараться и пытаться все исправить и сделать лучше, улыбаясь миру.
«Вокруг масса возможностей, способов заработка, перспективных стратегий и планов развития. Но желаемый результат получит лишь тот, кто начнет действовать прямо сейчас», — подчеркнула Ксения Аверс.
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