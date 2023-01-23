Постоянно сравнивая прошлое и настоящее, либо себя и других, наверняка, вспоминается о себе в первую очередь что-то нехорошее. Это мешает развитию и не дает полноценно радоваться жизни в моменте. В беседе с ФАН психолог Ксения Аверс рассказала, как перестать переживать о прошлом и двигаться дальше.