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Прирост запасов зерна в России за прошлый год составил 43,6%

Экономика
Прирост запасов зерна в России за прошлый год составил 43,6%

Запасы зерновых в России по итогам прошлого года составили 35,3 миллиона тонн. Богатый урожай позволил сельхозпроизводителям не только покрыть нужды внутреннего рынка, но и собрать запасы зерна. Такие данные представил Росстат в своих материалах.

Статистическое ведомство сообщило о том, что российские запасы зерна делятся на зерновые и зернобобовые культуры. При этом доля пшеницы составляет 22,1 из 35,3 миллиона тонн. Эти значения на 59,6% и на 43,6% превосходят прошлогодние.

Россия за прошлый год собрала рекордное количество зерна — 153,83 млн тонн в весе после доработки. Это число включает 104,44 миллиона тонн пшеницы — прирост составил 37,3%.
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