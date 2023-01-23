Прирост запасов зерна в России за прошлый год составил 43,6%

Запасы зерновых в России по итогам прошлого года составили 35,3 миллиона тонн. Богатый урожай позволил сельхозпроизводителям не только покрыть нужды внутреннего рынка, но и собрать запасы зерна. Такие данные представил Росстат в своих материалах.
Статистическое ведомство сообщило о том, что российские запасы зерна делятся на зерновые и зернобобовые культуры. При этом доля пшеницы составляет 22,1 из 35,3 миллиона тонн. Эти значения на 59,6% и на 43,6% превосходят прошлогодние.
Россия за прошлый год собрала рекордное количество зерна — 153,83 млн тонн в весе после доработки. Это число включает 104,44 миллиона тонн пшеницы — прирост составил 37,3%.