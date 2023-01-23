Прирост запасов зерна в России за прошлый год составил 43,6%

Статистическое ведомство сообщило о том, что российские запасы зерна делятся на зерновые и зернобобовые культуры. При этом доля пшеницы составляет 22,1 из 35,3 миллиона тонн. Эти значения на 59,6% и на 43,6% превосходят прошлогодние.