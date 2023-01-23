Актриса Анна Торв сообщила детали ключевой сцены с Тесс из второго эпизода The Last of Us

Австралийская актриса Анна Торв, которая исполняет роль Тесс в сериале The Last of Us от киностудии HBO, сообщила детали ключевой сцены из второго эпизода.
Американский сценарист и дизайнер компьютерных игр Нил Дракманн сам ставил эту серию, однако зрители отметили ряд расхождений сериала с одноименной игрой. По сюжету не только добавили сцен, как и в прошлом эпизоде, но и поменяли некоторые нюансы.
Последнее коснулось и героини Тесс — она погибает, как и в игре, но в шоу это случится по-другому. В оригинале, выкраивая дополнительное время для других героев Джоэля и Элли, она умирает отстреливаясь от солдат. В сериале же она сталкивается не с солдатами, а с зараженными и взрывает целое здание.
Шоу продолжает набирать высокие отзывы — у второго эпизода на данный момент 9,5 балла на площадке IMDb.