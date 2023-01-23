Актриса Анна Торв сообщила детали ключевой сцены с Тесс из второго эпизода The Last of Us

Последнее коснулось и героини Тесс — она погибает, как и в игре, но в шоу это случится по-другому. В оригинале, выкраивая дополнительное время для других героев Джоэля и Элли, она умирает отстреливаясь от солдат. В сериале же она сталкивается не с солдатами, а с зараженными и взрывает целое здание.