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Психолог Степанова заявила о серьезных проблемах с потенцией у Ивана Урганта

Шоу-бизнес
Психолог Степанова заявила о серьезных проблемах с потенцией у Ивана Урганта

Психолог Вероника Степанова сделала разбор личности телеведущего и юмориста Ивана Урганта. Специалист заявила о серьезных проблемах с потенцией у знаменитости.

Степанова считает, что обнаруженные у Урганта патологии влияют на сексуальную жизнь юмориста с его супругой Натальей Кикнадзе. Также психолог нашла у телеведущего признаки фоновой депрессии.

«Он похож на того, у кого слабая потенция, но бурная фантазия. Член сохнет, а голова взрывается от каких-то странных вещей», — заявила Степанова на своем YouTube-канале.

Она уверена, что Кикнадзе давно не вызывает сексуального влечения у Урганта и вовсе раздражает телеведущего. Психолог считает, что у пары больше не будет детей.
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