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Снявшаяся в порно 12-летняя школьница из Петербурга едва не сожгла волосы одноклассника

Происшествия
Снявшаяся в порно 12-летняя школьница из Петербурга едва не сожгла волосы одноклассника

В Северной столице продолжается разбирательство по факту обнаружения порновидео с участием 12-летней девочки и ее 13-летнего партнера. В беседе с «Невскими Новостями» директор школы, в которой учится юная петербурженка, рассказала, что подросток уже давно выделяется поведением среди сверстников. К примеру, ранее она едва не сожгла волосы одноклассника.

По словам главы учебного заведения, из-за вызывающего поведения ученица стоит на внутришкольном учете. Несмотря на буйный характер, девочка может похвастаться хорошими оценками.

«Мы разговаривали и с папой, и с мамой о ее поведении. Она срывает уроки, был инцидент, когда мы всех родителей подключали, когда она в качестве шалости, как сказал ее папа, пыталась поджечь волосы однокласснику. Этот конфликт урегулировали внутри школы. И папа обвинил всех в школе в таком поведении их дочери», — рассказала директор.

После случившегося руководство школы рекомендовало родителям отвести ребенка к психологу. Посещала ли в итоге девочка специалиста, неизвестно.

Напомним, что 22 января полиция начала проверку после того, как директор школы нашла в Сети порновидео с участием своей ученицы. Одно из них девочка сняла самостоятельно, а со вторым ей помогла подруга. Эти записи подросток впоследствии сама распространяла среди своих сверстников.
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