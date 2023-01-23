Снявшаяся в порно 12-летняя школьница из Петербурга едва не сожгла волосы одноклассника

Напомним, что 22 января полиция начала проверку после того, как директор школы нашла в Сети порновидео с участием своей ученицы. Одно из них девочка сняла самостоятельно, а со вторым ей помогла подруга. Эти записи подросток впоследствии сама распространяла среди своих сверстников.