Володин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном почти на 15%

В этой связи Володин подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают увеличивать экономический потенциал даже в условиях санкционного давления. По его словам, переход к рублю и реалу позволит России и Ирану минимизировать негативный эффект от западных ограничений. Также это будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и наращиванию товарооборота между странами, уверен парламентарий.