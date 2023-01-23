Володин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном почти на 15%

Товарооборот между Россией и Ираном увеличился в 2022 году почти на 15%, достигнув 4,6 млрд долларов, сообщил об успешном развитии торговых отношений между странами спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе своего визита республику.
Депутат отметил, что при этом во взаимных расчетах растет доля национальных валют. Сейчас она достигла 60%, уточнил он. Кроме того, завершается подготовка к совместному применению платежных систем стран — «Мир» и «Шетаб».
В этой связи Володин подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают увеличивать экономический потенциал даже в условиях санкционного давления. По его словам, переход к рублю и реалу позволит России и Ирану минимизировать негативный эффект от западных ограничений. Также это будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и наращиванию товарооборота между странами, уверен парламентарий.
Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Иран 22 января. В ее состав вошли представители ряда думских комитетов и вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, который курирует связи с парламентом республики, пишет телеканал «Санкт-Петербург».