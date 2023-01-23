Чиновники ЦАР и посол КНР в республике провели мероприятия в честь китайского Нового года

Банги, 23 января. Чиновники ЦАР и посол КНР в республике Ли Циньфэн провели мероприятия в честь китайского Нового года.
Дипломат выступил на торжестве с речью и отметил, что за последнее время обе страны преодолели множество сложностей на пути к стабильному развитию сотрудничества. Он также подчеркнул, что Пекин настроен на взаимовыгодное партнерство с государством Черного континента:
«ЦАР и Китай — хорошие братья, которые всегда помогут друг другу. Столкнувшись с запугиванием и гегемонией, мы решительно скажем им "нет" и продолжим развивать международные отношения друг с другом».
Посол КНР Ли Циньфэн вручил верительные грамоты президенту Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадера 14 января 2023 года. Он выразил признательность главе государства за плодотворное сотрудничество.
Власти ЦАР также высоко оценили вклад Китая в двухстороннее партнерство. Представители правительства отметили, что две страны намерены и дальше поддерживать отношения, которые основываются на взаимопонимании и невмешательстве в суверенную политику.
Ранее сотрудники российской дипломатической миссии в Центральноафриканской Республике организовали праздник в честь старого Нового года для жителей Банги. Они провели множество конкурсов для детей и раздали им подарки.