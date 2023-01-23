Коммунальщики обрушили на Петербург 700 тонн соли и песка

Расход смеси из песка и соли для противоголедной обработки дорог существенно увеличился в Петербурге за последние дни.
На прошлой неделе в Северную столицу пришла настоящая весенняя погода. Однако спустя несколько дней вернулась зима. В дни оттепели в городе активно таял снег. С приходом морозов улицы Петербурга превратились в настоящий каток.
Так, к 20 января суточный расход песко-соляной смеси вырос до 700 с лишним тонн, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. При этом во многих районах города до сих пор продолжается вывоз снега.
Несмотря на старания коммунальщиков, петербуржцы то и дело обращаются в травмпункты. Горожане давно просили губернатора Александра Беглова взять на контроль ситуацию с уборкой в Северной столице. Однако Смольный предпочитает закрывать на это глаза.