Эксперт Корнев объяснил, чего опасаются США и Германия в случае поставок танков на Украину

Задержки с передачей западной бронетехники Киеву во многом вызваны неопределенностью, способны ли немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams переломить ситуацию на Украине. Уверенности в этом нет ни в Пентагоне, ни в бундесвере. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.