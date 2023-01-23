Эксперт Корнев объяснил, чего опасаются США и Германия в случае поставок танков на Украину

Задержки с передачей западной бронетехники Киеву во многом вызваны неопределенностью, способны ли немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams переломить ситуацию на Украине. Уверенности в этом нет ни в Пентагоне, ни в бундесвере. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
Ранее сообщалось, что Вашингтон оказывает большое давление на Берлин в вопросе поставок танков Leopard 2 на Украину. При этом США не торопятся передавать ВСУ танки Abrams, мотивируя свое решение их дороговизной и сложностью эксплуатации.
По словам эксперта, в этом заявлении представителей Пентагона есть рациональное зерно, так как танки Abrams дороже Leopard 2 на два миллиона долларов и весьма капризны в эксплуатации. Для их обслуживания необходимо специальное топливо и целая бригада техников.
Но кроме этого, США и Германия опасаются, что их бронетехника не сможет проявить себя должным образом на Украине. К тому же Вашингтон и Берлин страшит ответная реакция Москвы на передачу танков Leopard 2 и Abrams Киеву, отметил Дмитрий Корнев.