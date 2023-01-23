На Кубани суд отправил двоих экс-полицейских в колонию за инсценировку изъятия наркотиков

Суд вынес обвинительный приговор двум экс-полицейским на Кубани. Обвиняемые получили по 3,5 года тюрьмы за инсценировку изъятия наркотиков, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным следствия, оперуполномоченные уголовного розыска решили повысить показатели раскрываемых ими преступлений и придумали инсценировку задержания сбытчика наркотиков. Они под угрозой заставили местного жителя обвинить приятеля в распространении наркотиков.
В итоге невиновный получил четыре года колонии. Приговор был отменен судом вышестоящей инстанции, уголовное дело было направлено прокурору и затем прекращено.