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На Кубани суд отправил двоих экс-полицейских в колонию за инсценировку изъятия наркотиков

Происшествия
На Кубани суд отправил двоих экс-полицейских в колонию за инсценировку изъятия наркотиков

Суд вынес обвинительный приговор двум экс-полицейским на Кубани. Обвиняемые получили по 3,5 года тюрьмы за инсценировку изъятия наркотиков, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, оперуполномоченные уголовного розыска решили повысить показатели раскрываемых ими преступлений и придумали инсценировку задержания сбытчика наркотиков. Они под угрозой заставили местного жителя обвинить приятеля в распространении наркотиков.

В итоге невиновный получил четыре года колонии. Приговор был отменен судом вышестоящей инстанции, уголовное дело было направлено прокурору и затем прекращено.
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