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Региональное управление ФСБ создано в ДНР

Общество

В ДНР создано региональное управление ФСБ. Возглавил его генерал-майор Олег Боломожнов

Региональное управление ФСБ создано в ДНР

Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в телеграм-канале Штаба территориальной обороны республики. В сообщении указано, что правовой основой деятельности Управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республики является Конституция Российской Федерации и федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», передает ИА «Новороссия».

Олег Боломожнов, который возглавил УФСБ ДНР, с 2014 года был начальником УФСБ по Республике Тыва, с 2016 по 2019 год возглавлял УФСБ по Магаданской области, а с августа 2019 года — УФСБ Саратовской области.
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