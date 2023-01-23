Региональное управление ФСБ создано в ДНР

В ДНР создано региональное управление ФСБ. Возглавил его генерал-майор Олег Боломожнов
Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в телеграм-канале Штаба территориальной обороны республики. В сообщении указано, что правовой основой деятельности Управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республики является Конституция Российской Федерации и федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», передает ИА «Новороссия».
Олег Боломожнов, который возглавил УФСБ ДНР, с 2014 года был начальником УФСБ по Республике Тыва, с 2016 по 2019 год возглавлял УФСБ по Магаданской области, а с августа 2019 года — УФСБ Саратовской области.