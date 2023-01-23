Лавров прервал свою речь в ЮАР из-за самочувствия иностранного журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в ЮАР выразил обеспокоенность состоянием здоровья иностранного журналиста.
Глава внешнеполитического ведомства прервал свою речь, чтобы поинтересоваться у сотрудника СМИ, как он себя чувствует.
«Вы там не заснули случайно? Что-то произошло?» — спросил Лавров, после чего министру ответили, что с журналистом все в порядке.
Глава МИД России до этого заявил, что Москва и ЮАР работают над независящими от Запада механизмами торговли, передает НСН.