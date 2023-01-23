В Челябинской области потушили зерносушилку

Пожарно-спасательные расчеты, в составе 30 сотрудников регионального МЧС, четырех сотрудников ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам, а также пяти единиц спецтехники пресекли горение зерносушилки, сообщает «Вечерний Троицк дайджест».