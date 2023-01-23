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Ольховский: Рублев смог пробиться в четвертьфинал Australian Open благодаря хладнокровию

Спорт
Ольховский: Рублев смог пробиться в четвертьфинал Australian Open благодаря хладнокровию

Серебряный призер Универсиады 1987 года Андрей Ольховский поделился мнением об игре российского теннисиста Андрея Рублева в четвертом круге Australian Open.

Андрей Ольховский признался, что не верил в победу россиянина Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне после того, как олимпийский чемпион Токио в смешанном парном разряде провалил начало тай-брейка в пятом сете. Об этом он рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».

«В начале тай-брейка пятого сета не верилось, что Рублев выиграет. Андрей справился с давлением, остался хладнокровным и показал то, что нужно было показать для победы», — подчеркнул Ольховский.

Рублев победил Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). В пятом сете российский теннисист сумел отыграть два матч-бола. Соперником Рублева по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии станет экс-первая ракетка мира Новак Джокович.
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