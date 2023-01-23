Ольховский: Рублев смог пробиться в четвертьфинал Australian Open благодаря хладнокровию

Андрей Ольховский признался, что не верил в победу россиянина Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне после того, как олимпийский чемпион Токио в смешанном парном разряде провалил начало тай-брейка в пятом сете. Об этом он рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».