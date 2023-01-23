Глава МИД России Лавров обвинил США в нарушении всех красных линий

Действующее руководство США нарушает все обозначенные красные линии. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
Во время выступления на пресс-конференции в Претории он обратил внимание на давление официального Вашингтона на государства Африки, Азии и Латинской Америки в этом отношении.
«Угрожая и оказывая давление, США, и англичане тоже, переходят все красные линии», — резюмировал Лавров по результатам встречи с южноафриканской коллегой Наледи Пандор.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал формирование военного альянса из тех, кого «достали американцы». По его словам, это произойдет при затяжном конфликте. Политик рассказал об этом подписчикам своего Telegram-канала.