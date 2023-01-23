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Опубликованы кадры драки из-за долгого ожидания крылышек в KFC на Московском

Происшествия
Опубликованы кадры драки из-за долгого ожидания крылышек в KFC на Московском

Посетители KFC в Петербурге напали на сотрудников из-за долгого приготовления заказа. Снятые очевидцами кадры потасовки появились в Сети.

Происшествие случилось на Московском проспекте. По сообщениям СМИ, гражданам пришлось около часа ждать острые куриные крылышки. В результате разгорелся конфликт.

Один из клиентов бросил в работников точки общепита поднос, еще двое перепрыгнули через стойку и, угрожая, потребовали отдать блюдо. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

В Москве мужчину ранили ножом во время драки на Комсомольской площади, передает РИАМО. Возбуждено уголовное дело.
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