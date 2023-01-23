Опубликованы кадры драки из-за долгого ожидания крылышек в KFC на Московском

Посетители KFC в Петербурге напали на сотрудников из-за долгого приготовления заказа. Снятые очевидцами кадры потасовки появились в Сети.
Происшествие случилось на Московском проспекте. По сообщениям СМИ, гражданам пришлось около часа ждать острые куриные крылышки. В результате разгорелся конфликт.
Один из клиентов бросил в работников точки общепита поднос, еще двое перепрыгнули через стойку и, угрожая, потребовали отдать блюдо. Сведения о возможных пострадавших не поступали.
В Москве мужчину ранили ножом во время драки на Комсомольской площади, передает РИАМО. Возбуждено уголовное дело.