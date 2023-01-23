Четверо жителей Днепропетровской области попали под статью за поддержку России

Украинские правоохранители возбудили уголовные дела в отношении четырех жителей Днепропетровской области. Их обвиняют в поддержке России и специальной военной операции, которую она проводит. Об этом рассказали в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.
По данным сообщения, под статью попали трое жителей Терновки и женщина из Павлограда. Стражи порядка заинтересовались этими гражданами после того, как они опубликовали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых «отрицали вооруженную агрессию Российской Федерации».