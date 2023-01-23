«Газпром» рассмотрит возможность выхода из греческой компании Prometheus Gas

Совет директоров «Газпрома» проведет 27 января заседание, на котором обсудит вопрос прекращения участия российского экспортера в греческой компании Prometheus Gas S.A., свидетельствуют материалы холдинга.
Предприятие Prometheus Gas S.A. было организовано в 1991 году для развития российско-греческого сотрудничества в газовой сфере. Владельцами организации с равным долевым участием стали «Газпром экспорт» и компания Copelouzos Bros Group Ltd. На данный момент место председателя совета директоров совместного предприятия Prometheus Gas занимает Елена Бурмистрова, являющаяся заместителем главы «Газпрома», генеральным директором «Газпром экспорта».
Компания Prometheus Gas начала получать природный газ по контракту с «Газпром экспортом» с октября 2016 года. В 2017 году стороны подписали долгосрочный контракт на экспорт в Грецию до 1 млрд кубометра топлива в год. Действует соглашение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2027 года.