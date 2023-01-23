«Газпром» рассмотрит возможность выхода из греческой компании Prometheus Gas

Компания Prometheus Gas начала получать природный газ по контракту с «Газпром экспортом» с октября 2016 года. В 2017 году стороны подписали долгосрочный контракт на экспорт в Грецию до 1 млрд кубометра топлива в год. Действует соглашение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2027 года.