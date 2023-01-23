Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что страдает от серьезной болезни — мигрени. Знаменитость рассказала, что ей не помогают даже таблетки.
Кудрявцева сообщила поклонникам, что страдает от мигрени уже десять лет. Она призналась, что в период обострения не может спать, а медикаменты никак не помогают. Телеведущая старается продолжать работать и жить.
«Нашла китайца, который меня спасал, но уехал до марта. Жду его. Но есть вещи, на которые благодаря головной боли ты смотришь под другим углом, потому что все ярко, резко и больно», — написала Кудрявцева в Telegram-канале.
В прошлом году телеведущая рассказала, что нынешние мировые события причиняют ей страдания. Кудрявцева делилась с подписчиками, что пережила невроз из-за геополитических изменений, сообщает портал «Дни.ру».