Состоялось первое выступление агитбригад «Русского Радио» в 2023 году

Состоялся первый концерт агитбригад «Русского Радио» в 2023 году. Участие в мероприятии, прошедшем в Семеновском полку в Москве, приняли певцы ЮрКисс, ВладиМир и другие артисты, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Исполнители вышли на сцену воинской части 20 января. Концерт агитбригад «Русского Радио» прошел при полном аншлаге. Военнослужащие очень тепло приняли знаменитостей.
На сцену выходили Те100стерон, Максим Завидия и Нина Фокина. ЮрКисс и ВладиМир выступали в рамках агитбригад «Русского Радио» чаще коллег, но все равно волновались.
Певцы считают, что выступать перед военнослужащими очень почетно, особенно если мероприятие проходит на линии огня. По словам артистов, они ставят перед собой задачу выложиться на максимум на таких концертах.
«Мы испытываем чувство безмерного уважения к ребятам и очень хотим поддержать их», — подчеркнули ЮрКисс и ВладиМир после выступления в Семеновском полку.
Нина Фокина назвала участие в подобных концертах истинной миссией артиста. По словам певицы, она испытывает гордость и патриотизм, когда участвует в таких мероприятиях. Артисты должны поддерживать военнослужащих в непростое время, уверена исполнительница.
Напомним, агитбригады «Русского Радио» — это большой общероссийский музыкальный патриотический марафон. В его рамках звезды «Русского Радио» выступают в разных уголках страны, в том числе на новых и прифронтовых территориях. Главная цель проекта — поддержать военнослужащих и показать, что страна вместе с ними.