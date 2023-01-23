Глава МИД Италии: ЕС начнет подталкивать Киев к переговорам после прекращения ударов России

Евросоюз начнет подталкивать Киев к переговорам с Москвой только после прекращения ударов России по украинской инфраструктуре, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
По словам дипломата, итальянская сторона по-прежнему привержена своим обязательствам по поддержке киевского режима.
Министр подчеркнул, что мирные переговоры между Москвой и Киевом станут возможными только после прекращения Россией военных операций.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил об отсутствии условий для диалога с Украиной, пишет НСН.