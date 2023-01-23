Тату-мастер Ермак предупредил, какие рисунки смертельно опасны для россиян

Он напомнил о недавнем инциденте в Хабаровском крае, когда бывший заключенный убил 24-летнего молодого человека за татуировки с искаженным смыслом. Ермак отметил, что эта история не может говорить за всех бывших арестантов, однако угроза расправы все же существует.