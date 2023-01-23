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Тату-мастер Ермак предупредил, какие рисунки смертельно опасны для россиян

Общество
Тату-мастер Ермак предупредил, какие рисунки смертельно опасны для россиян

Некоторые татуировки могут угрожать их владельцам смертельной опасностью, предупредил мастер Владимир Ермак.

Тюремные рисунки на теле могут стать поводом для убийства. Не стоит набивать и изображения, связанные с запрещенными в России организациями, нацизмом и расизмом, передает NEWS.ru.

«Потому лучше не рассматривать для себя татуировки преступного мира, кот, паук с паутиной, звезды, эполеты, погоны и другое», — посоветовал Ермак.

Он напомнил о недавнем инциденте в Хабаровском крае, когда бывший заключенный убил 24-летнего молодого человека за татуировки с искаженным смыслом. Ермак отметил, что эта история не может говорить за всех бывших арестантов, однако угроза расправы все же существует.

Тату-мастер посоветовал отказаться от наколок с религиозными фразами и изображениями, рисунков о наркотиках, памятных событиях и символах власти.
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