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Датский политик Палудан пригрозил повторными акциями по сожжению Корана

Общество
Датский политик Палудан пригрозил повторными акциями по сожжению Корана

Датский ультраправый политик Расмус Палудан, который сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, раскрыл свои планы.

Он признался, что намерен продолжить подобные акции. Расмус Палудан также пожаловался, что ему поступают угрозы. По информации шведских СМИ, акция по сожжению Корана, прошедшая 21 января, была согласована властями страны.

Во всем мусульманском мире осудили сожжение Корана возле своего посольства в Стокгольме. После произошедшего отменены поездки ряда шведских политических деятелей в Турцию.
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