Марокко опровергло отправку танков T-72 на Украину

Рабат, 23 января. Алжирское издание MenaDefense сообщило, что Марокко стала первой африканской страной, которая поставила вооружение на Украину. Речь идет о модифицированных танках Т-72.
Автор Telegram-канала «Арабская Африка» опроверг эти слухи со ссылкой на слова официальных лиц королевства. Представители Рабата заявили, что не отправляли боевую технику Киеву.
«Купленные ранее в Белоруссии танки Т-72 находились на модернизации в Чехии, и именно чехи передали их Украине в нарушение условий контракта», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в 2021 году Марокко подписало соглашение с чешской компанией о закупке первой партии боевой техники и модернизации других экземпляров, ранее полученных Королевскими вооруженными силами у Республики Беларусь.
«Чехи нарушили контракт в пользу Украины после вмешательства Америки и Нидерландов», — уточнили в Рабате.
Напомним, что ряд европейских стран отказались передавать Киеву танки Leopard 2. В частности, Германия заявила о нежелании поставлять боевую технику ВСУ.