Гибель главы МВД и увольнение Арестовича: что стоит за странными новостями из Украины

В новом 2023 году из Украины стали поступать странные новости. Сперва у них почти в полном составе погибает руководство МВД в сбитом «своими» же вертолете. Затем одна спецслужба (ГУР) фактически «светит» другую (СБУ) в убийстве «по ошибке» важного участника мартовских мирных переговоров с Россией (Дениса Киреева). Вскоре известный в незалежной «олигарх от пропаганды» (воспитанник иезуитов Алексей Арестович) уходит в громкую отставку из офиса президента по поводу противоракеты ВСУ, успешно «сбившей» жилой дом в Днепропетровске, после чего начнёт позиционировать себя чуть ли не в качестве «защитника Москвы».
Главная, как представляется, странность и несуразность всех этих новостей заключается в том, что они должны были приходить еще в конце лета-начале осени 2022 года. То есть это новости, можно сказать, катастрофически запоздавшие. Как выяснилось, «незалежная» может дать Эстонии, вроде бы признаваемой эталоном в данном отношении, большую фору. И в том, и в другом случае мы имеем дело с особенностями национального характера, но принципиально разными.
«Тормоза» наших прибалтийских соседей связаны с их неспешностью, помноженной на несколько специфическое чувство юмора. Вспомним хотя бы именной велосипед, подаренный Керсти Кальюлайд (бывший президент Эстонии) Владимиру Зеленскому в ноябре 2019 года. А вот «тормоза» украинских «небратьев» — от уверенности в том, что они самые умные и шустрые на свете, всегда успеют, если что, «переобуться в прыжке». А «гроши», то есть деньги, нужны всегда, и лучше сразу, чем потом.
Прошлой весной за «войну против России» грошей Зеленскому США и их союзники дали много, а пообещали еще больше — «столько, сколько понадобится». Те и рады были стараться, чтобы «влегкую поднять» себе несколько миллиардов долларов. И под намеки о неизбежности скорого мира, с учетом интересов России, после нескольких месяцев «стояния фронта», был организован сентябрьский «контрнаступ» украинских сил под Харьковом.
Как сейчас подчеркивают более или менее вменяемые западные политики и военные, обсуждать конкретные варианты исполнения киевскими властями требований России лучше было до объявления частичной мобилизации, вхождения в состав РФ четырех регионов бывшей Украины и принципиального отказа от переговоров с Зеленским. Но вся машина глобальной геополитической коррупции элит «альянса демократий» на «войне против России» работала настолько успешно и эффективно, что останавливать ее эти самые элиты не хотели. Деньги госбюджетов и прибыли ТНК списывались «на помощь Украине», этот бизнес тянул на десятки и даже сотни миллиардов, киевские же власти исправно получали свой процент.
Но деревья не растут до небес, праздник не может длиться вечно. Уже сейчас западным «друзьям Украины», как показали итоги Давоса-2023 и встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне, а также межпартийные споры по бюджету и потолку долга США, приходится делать выбор между более чем рискованным продолжением конфронтации с Россией и фиксацией своих прибылей с выходом из проекта. Похоже, круг сторонников второго варианта быстро расширяется, а первые сталкиваются со все большими проблемами, поэтому киевским властям достается все меньше денег. Подобная «растяжка» и приводит к появлению новостей, отмеченных выше как «странные».
Конечно, свою роль в данном процессе сыграла и наделавшая немало шума статья Виктора Медведчука в «Известиях» от 16 января 2023 года, главным посылом которой было принципиальное сохранение по итогам СВО украинской государственности — пусть даже в новом формате: и географическом, и властном. Многие нынешние враги России из числа «незалежных» элит, искренне считающих, что «вовремя предать — это предвидеть», данную возможность теперь учитывают не столько в своих словах, сколько в своих действиях. Сказать: «что у Арестовича на языке, то у них на уме», — было бы большим преувеличением, но «процесс пошел», и в этом не остается никаких сомнений.
Самое интересное — остановить его или развернуть вспять у западных «ястребов», а вернее — у западных стервятников, кормящихся с «неньки», шансы уже практически отсутствуют. Нет, если в «альянсе демократий» совершат запредельные усилия и даже впишутся в прямые боевые действия против наших Вооруженных сил, то агонию украинской «анти-России» можно продлить еще на некоторое время, возможно даже — до конца 2023 года. Но чем дольше протянется эта агония, тем меньше окажется смысла поддерживать её. Поэтому стоит предположить, что известная фраза Алисы из знаменитой сказки Льюиса Кэрролла: «Всё страньше и страньше!» («Всё чудесатее и чудесатее!») — окажется очень точным прогнозом дальнейшего развития украинской ситуации.