Гибель главы МВД и увольнение Арестовича: что стоит за странными новостями из Украины

Конечно, свою роль в данном процессе сыграла и наделавшая немало шума статья Виктора Медведчука в «Известиях» от 16 января 2023 года, главным посылом которой было принципиальное сохранение по итогам СВО украинской государственности — пусть даже в новом формате: и географическом, и властном. Многие нынешние враги России из числа «незалежных» элит, искренне считающих, что «вовремя предать — это предвидеть», данную возможность теперь учитывают не столько в своих словах, сколько в своих действиях. Сказать: «что у Арестовича на языке, то у них на уме», — было бы большим преувеличением, но «процесс пошел», и в этом не остается никаких сомнений.