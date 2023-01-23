СБУ объявила о планах провести заочный суд против 55 депутатов Госдумы, включая Володина

Российских политиков Киев обвиняет в посягательстве на территориальную целостность страны. Обвинительные акты были составлены против депутатов Николая Валуева, Марии Бутиной, Вячеслава Володина, Михаила Авдеева, Ольги Алимовой, Сергея Бурлакова, Владимира Бурматова, Олега Гарина, Аркадия Пономарева, Владислава Резника, Петра Аммосова и Анатолия Аксакова.