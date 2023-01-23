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СБУ объявила о планах провести заочный суд против 55 депутатов Госдумы, включая Володина

Политика
СБУ объявила о планах провести заочный суд против 55 депутатов Госдумы, включая Володина

Украина приняла решение о проведении заочного судебного процесса против 55 депутатов Госдумы, включая спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сообщили в СБУ.

Российских политиков Киев обвиняет в посягательстве на территориальную целостность страны. Обвинительные акты были составлены против депутатов Николая Валуева, Марии Бутиной, Вячеслава Володина, Михаила Авдеева, Ольги Алимовой, Сергея Бурлакова, Владимира Бурматова, Олега Гарина, Аркадия Пономарева, Владислава Резника, Петра Аммосова и Анатолия Аксакова.

«Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов Государственной думы России», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что СБУ может быть причастна к убийству участника переговоров с Россией, пишет НСН.
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