Бастрыкин потребовал доклад от следователей по делу о хищении 1500 квартир в Новосибирске

Новосибирские следователи получили приказ от председателя СКР Александра Бастрыкина подготовить доклад по уголовному делу о хищении 1500 квартир. Его указание связано с видеообращением новосибирца, который возмутился мягким приговором для виновников.
По словам автора обращения, в деле фигурировали предприниматель и чиновники. Махинации с муниципальным жильем совершались в течение шести лет. Разбирательство длилось три года. Житель Новосибирска отметил, что в деле речь шла о 1500 квартирах, но затем их стало всего 50.
В результате такой разницы существенно снизился причиненный ущерб. Участники преступной схемы отделались условным наказанием.