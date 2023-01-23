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Бастрыкин потребовал доклад от следователей по делу о хищении 1500 квартир в Новосибирске

Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад от следователей по делу о хищении 1500 квартир в Новосибирске

Новосибирские следователи получили приказ от председателя СКР Александра Бастрыкина подготовить доклад по уголовному делу о хищении 1500 квартир. Его указание связано с видеообращением новосибирца, который возмутился мягким приговором для виновников.

По словам автора обращения, в деле фигурировали предприниматель и чиновники. Махинации с муниципальным жильем совершались в течение шести лет. Разбирательство длилось три года. Житель Новосибирска отметил, что в деле речь шла о 1500 квартирах, но затем их стало всего 50.

В результате такой разницы существенно снизился причиненный ущерб. Участники преступной схемы отделались условным наказанием.
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