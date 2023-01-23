Пентагон работает над визитом спикера Палаты представителей США Маккарти на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти может посетить Тайвань. Об этом сообщили СМИ.
По данным журналистов, Пентагон прорабатывает возможность визита политика на остров. Процесс пока находится на ранней стадии подготовки. Отмечается, что мероприятие может состояться весной.
Ранее Кевин Маккарти заявил, что американцы не доверяют правительству. По его словам, это связано с лицемерием президента Соединенных Штатов Джо Байдена в вопросе секретных документов, которые нашли в апартаментах главы государства.