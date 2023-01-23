Пьяная женщина за рулем «Лады» спровоцировала ДТП на трассе под Котласом

На трассе в Котласском районе Архангельской области нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля спровоцировала крупное ДТП. Инцидент произошел у поворота к поселку Приводино.
По сообщению пресс-службы областной Госавтоинспекции, 28-летняя девушка за рулем «Лады» при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности маневра. В результате ее машина столкнулась с большегрузом «Мерседес», который ехал по главной дороге, сообщает городской портал «Коряжма-поиск».
Сама женщина во время аварии не пострадала, а вот ее пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в реанимацию котласской Центральной городской больницы. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшедшего. Уже установлено, что девушка находилась за рулем в нетрезвом состоянии. Если будет установлено, что пострадавшему в результате аварии был причинен тяжкий вред здоровью, женщина будет привлечена к уголовной ответственности.