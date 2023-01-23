Пьяная женщина за рулем «Лады» спровоцировала ДТП на трассе под Котласом

Сама женщина во время аварии не пострадала, а вот ее пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в реанимацию котласской Центральной городской больницы. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшедшего. Уже установлено, что девушка находилась за рулем в нетрезвом состоянии. Если будет установлено, что пострадавшему в результате аварии был причинен тяжкий вред здоровью, женщина будет привлечена к уголовной ответственности.