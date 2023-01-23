Российские масоны объяснили, могут ли вступить в братство граждане с новых территорий РФ

Великий мастер Великой ложи Андрей Богданов объяснил, могут ли граждане РФ с Луганской и Донецкой народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей вступить в масонское братство.
Сейчас членам объединения приходится приезжать на собрания в города, официально признанные ООН российскими. Это связано с тем, что братство носит статус международной организации. Однако любой российский гражданин вправе подать прошение на вступление в сообщество.
«По всем масонским законам граждан своей страны, то есть граждан России, я могу хоть из Америки, хоть из Латинской Америки принимать», — объяснил Богданов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Если желающий вступить в братство имеет паспорт РФ, то никаких проблем для него нет. Поэтому в ложах есть люди из Крыма, и они работают на территориях, официально признанных ООН принадлежащими России, добавил великий мастер.