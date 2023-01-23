Инна Чурикова скрывала от публики тяжелое онкологическое заболевание

Все знали только об отмене спектаклей с участием Чуриковой. Коллеги писали актрисе поздравления с праздниками и не хотели тревожить ее лишний раз, вспомнила Рутберг. Звезда отечественного кино жаловалась на отсутствие сил, и все понимали, что она в шатком равновесии, пояснила актриса.