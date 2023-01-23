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Инна Чурикова скрывала от публики тяжелое онкологическое заболевание

Общество
Инна Чурикова скрывала от публики тяжелое онкологическое заболевание

Звезда отечественного кино Инна Чурикова страдала от тяжелого онкологического заболевания, но скрывала это от публики. Такой информацией поделились актрисы Людмила Поргина и Юлия Рутберг.

По словам Поргиной, она узнала о диагнозе Чуриковой на похоронах. Кто-то рассказал вдове актера Николая Караченцова, что у артистки был рак с метастазами.

Рутберг подтвердила слова Поргиной. Актриса отметила, что разговоры о болезни Чуриковой были табу. О диагнозе артистки знали только директора театров, в которых она работала.

«Это не обсуждалось, и они так хотели, и она так хотела», — рассказала Рутберг в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Все знали только об отмене спектаклей с участием Чуриковой. Коллеги писали актрисе поздравления с праздниками и не хотели тревожить ее лишний раз, вспомнила Рутберг. Звезда отечественного кино жаловалась на отсутствие сил, и все понимали, что она в шатком равновесии, пояснила актриса.

Рутберг добавила, что Чурикова очень боялась за мужа — режиссера Глеба Панфилова. Они были как попугайчики-неразлучники, обратила внимание актриса. Семья Чуриковой предпочитала никому не говорить о слабостях, резюмировала Рутберг.

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Причиной ее смерти назвали остановку сердца. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.
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