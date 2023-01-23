Инна Чурикова скрывала от публики тяжелое онкологическое заболевание

Звезда отечественного кино Инна Чурикова страдала от тяжелого онкологического заболевания, но скрывала это от публики. Такой информацией поделились актрисы Людмила Поргина и Юлия Рутберг.
По словам Поргиной, она узнала о диагнозе Чуриковой на похоронах. Кто-то рассказал вдове актера Николая Караченцова, что у артистки был рак с метастазами.
Рутберг подтвердила слова Поргиной. Актриса отметила, что разговоры о болезни Чуриковой были табу. О диагнозе артистки знали только директора театров, в которых она работала.
«Это не обсуждалось, и они так хотели, и она так хотела», — рассказала Рутберг в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Все знали только об отмене спектаклей с участием Чуриковой. Коллеги писали актрисе поздравления с праздниками и не хотели тревожить ее лишний раз, вспомнила Рутберг. Звезда отечественного кино жаловалась на отсутствие сил, и все понимали, что она в шатком равновесии, пояснила актриса.
Рутберг добавила, что Чурикова очень боялась за мужа — режиссера Глеба Панфилова. Они были как попугайчики-неразлучники, обратила внимание актриса. Семья Чуриковой предпочитала никому не говорить о слабостях, резюмировала Рутберг.
Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Причиной ее смерти назвали остановку сердца. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.