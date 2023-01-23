Депутат Вассерман указал на непонимание жителей Египта сути конфликта на Украине

Египтяне не понимают, что украинцы — это часть русского народа, поэтому думают, что кризис в постсоветской республике можно решить дипломатическим путем. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
Переговоры по урегулированию конфликта в «незалежной» должны стартовать весной, что неизбежно приведет к новому мировому порядку. Об этом написал арабский автор Набиль Фахми в статье для издания Almasry Alyoum.
Депутат Анатолий Вассерман обратил внимание на то, что арабы не осознают суть происходящего в бывшей УССР. Имея неверные представления, они делают далекие от истины анализы ситуации.
«Думаю, это (решение кризиса дипломатическим способом. — Прим. ФАН) заблуждение, вызванное тем, что египтяне вряд ли понимают главное в этом конфликте, а именно то, что украинцы — часть русского народа. Именно стремление отделить эту часть от остальных русских и породило конфликт», — отметил эксперт.
Народный избранник указал на созданную Варшавой фальшивку, ставшую основой национальной идентичности граждан «незалежной». При этом западные страны спокойно принимают подмену понятий.
«Кризис может быть урегулирован только отменой польского лозунга "Украина — не Россия". Мировой порядок, при котором очевидная ложь выдается за бесспорную истину, действительно, не должен существовать. Но он слишком многим выгоден», — констатировал Вассерман.
Ранее британцы предложили оставить экс-премьера Бориса Джонсона в бывшей УССР после его слов о «неудаче» президента Владимира Путина. Один из комментаторов издания Daily Mail назвал английского политика «бесполезным шарлатаном».