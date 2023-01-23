Депутат Вассерман указал на непонимание жителей Египта сути конфликта на Украине

Египтяне не понимают, что украинцы — это часть русского народа, поэтому думают, что кризис в постсоветской республике можно решить дипломатическим путем. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.