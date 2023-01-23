Политолог Кедми описал продажных россиян словами Ленина

Участник эфира удивился ориентированности РФ на Всемирную торговую организацию. Он убежден, что крупнейшему государству не следует копировать чужую экономику. По словам Кедми, членство России в ВТО имеет очень важное значение для людей, которых он описал цитатой русского революционера Владимира Ленина.