Политолог Кедми описал продажных россиян словами Ленина

Израильский политолог Яков Кедми рассказал о продажных россиянах, препятствующих развитию страны. Своим мнением на этот счет он поделился в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Участник эфира удивился ориентированности РФ на Всемирную торговую организацию. Он убежден, что крупнейшему государству не следует копировать чужую экономику. По словам Кедми, членство России в ВТО имеет очень важное значение для людей, которых он описал цитатой русского революционера Владимира Ленина.
«Один человек сказал, что интеллигенция готова продать свою страну кому угодно за любую цену... Только он не называл это осторожным словом «интеллигенция» – он сказал четко слово, которое вы забыли, которое вас гробит: буржуазия готова продать свою страну и народ за любую сумму денег. Так что учитесь из вашей же истории. Умные люди говорили правильные вещи, а вы их забыли и за это расплачиваетесь сегодня. Те, кто молится на ВТО – это буржуазия», — сказал политолог.
Помощник торгпреда США Адам Ходж ранее заявил, что ВТО подтвердила неэффективность в сдерживании Китая. Он назвал нерыночные возможности Пекина «угрозой» для секторов, связанных с алюминием и сталью, передает Национальная служба новостей.