Полицейские нашли схрон с четырьмя тысячами патронов в разрушенном доме в ЛНР

Ранее правоохранители обнаружили тайник с оружием в гараже казачьего генерала в Энергодаре. В схроне лежали украинская военная форма, автоматы Калашникова, гранаты, тротиловые шашки и более тысячи патронов. Владелец гаража сбежал на территорию Украины.