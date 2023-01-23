Полицейские нашли схрон с четырьмя тысячами патронов в разрушенном доме в ЛНР

Очередной тайник с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в ЛНР. Схрон был оборудован в разрушенном доме, рассказали в республиканском МВД.
Оперативники изъяли четыре тысячи патронов, две гранаты и выстрелы к противотанковым гранатометам. Там же хранился автомат Калашникова.
Ранее правоохранители обнаружили тайник с оружием в гараже казачьего генерала в Энергодаре. В схроне лежали украинская военная форма, автоматы Калашникова, гранаты, тротиловые шашки и более тысячи патронов. Владелец гаража сбежал на территорию Украины.