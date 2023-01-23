Британский наемник: ВС РФ невероятно хорошо удаются артиллерийские удары на Украине

О пребывании на передовой в Херсонской области 38-летний снайпер Кристофер Перриман рассказал журналу Express. Наемник отметил, что хоть западные страны и передали Украине много тяжелого оружия, артиллерийские атаки у ВС РФ все также «невероятно хорошо» удаются.