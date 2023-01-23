Британский наемник: ВС РФ невероятно хорошо удаются артиллерийские удары на Украине

Уехавший на Украину британский наемник с 16-летним опытом службы в королевских войсках высоко отозвался о работе российской артиллерии на Украине.
О пребывании на передовой в Херсонской области 38-летний снайпер Кристофер Перриман рассказал журналу Express. Наемник отметил, что хоть западные страны и передали Украине много тяжелого оружия, артиллерийские атаки у ВС РФ все также «невероятно хорошо» удаются.
«Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда», — добавил «солдат удачи».
Перриман также отметил, что ВСУ «нужно больше средств ПВО по всему фронту», как и стрелкового оружия.
Ранее СМИ сообщили, что представительница иностранного легиона угрожала командованию ВСУ публикацией компромата с доказательствами повальной коррупции в украинской армии, передает телеканал «360».