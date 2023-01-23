Анна Нетребко поставила на место недовольную подписчицу

Оперная дива Анна Нетребко столкнулась с критикой после посещения Венского бала. Одна из подписчиц напомнила артистке о ее происхождении, но та быстро поставила недовольную девушку на место.
Нетребко опубликовала фото и видео с мероприятия и понадеялась, что блистательная атмосфера вечера передастся и поклонникам. Одна из подписчиц напомнила певице, что она родом из Кубани и спросила, каково ей находиться за границей.
«И большую, и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани. Так что ваш стрем пусть с вами и останется», — добавила Нетребко.
Артистка также отметила, что ее очень любят за рубежом, сообщает портал Teleprogramma.pro. В 2006 году Нетребко вручили орден «Герой Труда Кубани» за выдающиеся заслуги. Награду певица получала лично из рук мэра.