Лоси стали чаще попадаться на дорогах Ленобласти

Как пишет «TopDayNews», так, сотрудники службы в ходе осмотра территории Мшинского болота сняли на видео гуляющего лося. Отмечается, что лоси обычно не слишком активны в дальних перемещениях, когда толщина снежного слоя достигает высоких показателей, свыше 130 см. Однако в настоящее время, когда в Ленобласти в течение нескольких дней происходило потепление, снег значительно подтаял, поэтому лоси начали осуществлять более продолжительные переходы.