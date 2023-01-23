Лоси стали чаще попадаться на дорогах Ленобласти

Случаи появления лосей вдоль автодорог в Ленинградской области заметно участились. Причины такого нетипичного поведения животных связаны с погодными условиями. Об этом рассказали в северо-западном отделении российского ведомства по вопросам природы.
Как пишет «TopDayNews», так, сотрудники службы в ходе осмотра территории Мшинского болота сняли на видео гуляющего лося. Отмечается, что лоси обычно не слишком активны в дальних перемещениях, когда толщина снежного слоя достигает высоких показателей, свыше 130 см. Однако в настоящее время, когда в Ленобласти в течение нескольких дней происходило потепление, снег значительно подтаял, поэтому лоси начали осуществлять более продолжительные переходы.
Плюсовые температуры в январе вызвали уменьшение снежного покрова, а это, в свою очередь, привело к увеличению миграционных перемещений лосей и эпизодов их выхода на автотрассы, заявили в ведомстве.