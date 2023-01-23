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Правоохранители задержали жителя Уфы за серию ограблений детей

Происшествия
Правоохранители задержали жителя Уфы за серию ограблений детей

В Уфе стражи порядка задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в серии ограблений детей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно данным ведомства, мужчина напал на десятилетнюю школьницу, когда та заходила в подъезд дома на улице Рыльского. Предварительно, злоумышленник пытался отобрать мобильный телефон, однако его спугнули соседи. В полиции считают, что в тот же день гражданин отнял гаджеты у двух девочек на детской площадке.

Правоохранители возбудили уголовные дела, которые соединили в одно производство. Фигуранта заключили под стражу.

В Самарской области мигрант убил и ограбил своих нанимателей, передает «Царьград». Жертвами стали пенсионерка и ее дочь, у которых иностранец делал ремонт.
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