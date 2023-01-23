Правоохранители задержали жителя Уфы за серию ограблений детей

Согласно данным ведомства, мужчина напал на десятилетнюю школьницу, когда та заходила в подъезд дома на улице Рыльского. Предварительно, злоумышленник пытался отобрать мобильный телефон, однако его спугнули соседи. В полиции считают, что в тот же день гражданин отнял гаджеты у двух девочек на детской площадке.