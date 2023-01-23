Ольховский считает, что теннисист Хачанов может выйти в полуфинал Australian Open

Бывший теннисист Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
Россиянин Карен Хачанов может одержать победу над Себастьяном Кордой из США в четвертьфинале Australian Open, уверен Андрей Ольховский. Соответствующее мнение победитель турнира серии «Большого шлема» в Мельбурне в парном разряде озвучил в разговоре с журналистами издания «Газета.Ru».
«Поединок будет таким же интересным, как у Рублева с Руне. Если Карен будет искать устойчиво и без ошибок играть, то шанс у него есть», — отметил Ольховский.
Четвертьфинальный матч с участием Хачанова пройдет в Мельбурне 24 января. В другой встрече 1/4 финала Australian Open сыграет его соотечественник Андрей Рублев. Соперником россиянина станет бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Стоит отметить, что все теннисисты из РФ выступают на Открытом чемпионате Австралии в нейтральном статусе.