Ольховский считает, что теннисист Хачанов может выйти в полуфинал Australian Open

Четвертьфинальный матч с участием Хачанова пройдет в Мельбурне 24 января. В другой встрече 1/4 финала Australian Open сыграет его соотечественник Андрей Рублев. Соперником россиянина станет бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Стоит отметить, что все теннисисты из РФ выступают на Открытом чемпионате Австралии в нейтральном статусе.