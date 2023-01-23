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Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

Весь мир
Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

Военный обозреватель, журналист и писатель Алексей Суконкин рассказал о разногласиях, возникших из-за желания Запада обеспечить Вооруженные силы Украины немецкими боевыми машинами.

Встреча представителей стран НАТО из контактной группы по оборонному содействию Украине в формате «Рамштайн» завершилась совсем не так, как ожидали в Киеве. По итогу этого важного для Европы мероприятия военный министр США Ллойд Остин с сожалением сообщил, что «не смог согласовать с Берлином вопрос поставки танков Leopard-2 на Украину».

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников едва ли не сокрушался от такого исхода встречи. Он ждал от нее только одного — поставок танков, которых на Украине не хватает даже для поддержания оборонительных возможностей, не говоря уже о проведении ранее анонсированного наступления. Однако Германия рассудила иначе и не дала как собственной техники, так и своего согласия на передачу Киеву боевых машин Leopard-2, находящихся в составе воинских частей Польши, Финляндии и ряда других государств, которые были бы не прочь избавиться от старых танков по вполне приличной цене.

Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

Границы дозволенного суверенитета

Вообще же отказ немецкого канцлера Олафа Шольца от «танковой сделки» видится из Вашингтона как бунт. Дело в том, что США вполне обоснованно считают Германию страной с ограниченной военно-политической субъектностью, решения которой, по мнению Белого дома, должны быть полностью подчинены в первую очередь целям американской администрации, а не собственным.

Ясно выраженный отказ ФРГ, который, конечно, преследует суверенные интересы, стал совершенной неожиданностью как для Украины, так и для самих США. Нет никаких сомнений, что поступок Шольца является некой попыткой нащупать границы дозволенного, и уже в самое ближайшее время он столкнется с жестким ответом.

Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

Необходимость сгладить углы

Назначенный на пост министра обороны Германии Борис Писториус попробовал сгладить перед общественностью сложившуюся ситуацию. Для этого он пустился в пространные рассуждения, затуманивая внимание публики сложноподчиненными предложениями, познать суть которых сможет далеко не каждый.

«Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия», — заявил глава немецкого военного ведомства.

Правда в его словах, обусловленных вверенной ему должностью, прозвучало и опасение за снижение оборонительных возможностей страны, если на Украину будет передана какая-то часть танков.

Так, Писториус дал понять, что Берлин в вопросе танков преследует как минимум три цели: поддержать Киев, обезопасить собственный народ и не позволить внешним силам втянуть Германию в украинский конфликт до степени признания ее участницей войны.

Впрочем, министр также заявил, что «возможно, решение скоро будет принято». Впрочем, каким оно будет Писториус не разъяснил.

Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

Перспективы

Зато глава немецкого МИД Анналена Бербок поспешила заверить украинскую сторону, что даже если Берлин не примет решение о поставке собственных танков, то такую возможность он может предоставить другим странам, имеющим на вооружении Leopard-2. В частности, Бербок указала, что «Берлин не будет в этом вопросе препятствовать Польше».

Ранее немецкие власти уже разъясняли свою принципиальную позицию. Они отмечали, что контракт на поставку танков Leopard-2 в другие страны не предусматривал их передачу «третьим лицам».

Кроме того, в Германии заявляли, что одна только подготовка предполагаемых к поставке боевых машин может занять до одного года. За это время танки должны пройти ремонт, быть укомплектованы всем требуемым работоспособным оборудованием, комплектом запасных частей и приспособлений. Кроме того, у передающей стороны должна быть твердая уверенность, что боевые машины будут переданы в руки компетентных экипажей. Следовательно, Германии необходимо организовать обучение украинских танкистов пользованию этой сложной техникой.

Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

Но пока события развиваются вокруг Leopard-2, о желании поучаствовать в украинском «танковом биатлоне» внезапно заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил готовность предоставить Киеву собственные основные боевые танки AMX-56 Leclerc.

Машины этого типа отличаются насыщенностью различными автоматизированными системами, что не прибавляет им преимуществ в сроках обучения экипажей. А на поле боя от российских «Корнетов» и «Конкурсов» они будут гореть точно так же, как и любые другие танки, уже испытавшие на себе силу русского оружия.

Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2
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