Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

Военный обозреватель, журналист и писатель Алексей Суконкин рассказал о разногласиях, возникших из-за желания Запада обеспечить Вооруженные силы Украины немецкими боевыми машинами.
Встреча представителей стран НАТО из контактной группы по оборонному содействию Украине в формате «Рамштайн» завершилась совсем не так, как ожидали в Киеве. По итогу этого важного для Европы мероприятия военный министр США Ллойд Остин с сожалением сообщил, что «не смог согласовать с Берлином вопрос поставки танков Leopard-2 на Украину».
В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников едва ли не сокрушался от такого исхода встречи. Он ждал от нее только одного — поставок танков, которых на Украине не хватает даже для поддержания оборонительных возможностей, не говоря уже о проведении ранее анонсированного наступления. Однако Германия рассудила иначе и не дала как собственной техники, так и своего согласия на передачу Киеву боевых машин Leopard-2, находящихся в составе воинских частей Польши, Финляндии и ряда других государств, которые были бы не прочь избавиться от старых танков по вполне приличной цене.
Границы дозволенного суверенитета
Вообще же отказ немецкого канцлера Олафа Шольца от «танковой сделки» видится из Вашингтона как бунт. Дело в том, что США вполне обоснованно считают Германию страной с ограниченной военно-политической субъектностью, решения которой, по мнению Белого дома, должны быть полностью подчинены в первую очередь целям американской администрации, а не собственным.
Ясно выраженный отказ ФРГ, который, конечно, преследует суверенные интересы, стал совершенной неожиданностью как для Украины, так и для самих США. Нет никаких сомнений, что поступок Шольца является некой попыткой нащупать границы дозволенного, и уже в самое ближайшее время он столкнется с жестким ответом.
Необходимость сгладить углы
Назначенный на пост министра обороны Германии Борис Писториус попробовал сгладить перед общественностью сложившуюся ситуацию. Для этого он пустился в пространные рассуждения, затуманивая внимание публики сложноподчиненными предложениями, познать суть которых сможет далеко не каждый.
«Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия», — заявил глава немецкого военного ведомства.
Правда в его словах, обусловленных вверенной ему должностью, прозвучало и опасение за снижение оборонительных возможностей страны, если на Украину будет передана какая-то часть танков.
Так, Писториус дал понять, что Берлин в вопросе танков преследует как минимум три цели: поддержать Киев, обезопасить собственный народ и не позволить внешним силам втянуть Германию в украинский конфликт до степени признания ее участницей войны.
Впрочем, министр также заявил, что «возможно, решение скоро будет принято». Впрочем, каким оно будет Писториус не разъяснил.
Перспективы
Зато глава немецкого МИД Анналена Бербок поспешила заверить украинскую сторону, что даже если Берлин не примет решение о поставке собственных танков, то такую возможность он может предоставить другим странам, имеющим на вооружении Leopard-2. В частности, Бербок указала, что «Берлин не будет в этом вопросе препятствовать Польше».
Ранее немецкие власти уже разъясняли свою принципиальную позицию. Они отмечали, что контракт на поставку танков Leopard-2 в другие страны не предусматривал их передачу «третьим лицам».
Кроме того, в Германии заявляли, что одна только подготовка предполагаемых к поставке боевых машин может занять до одного года. За это время танки должны пройти ремонт, быть укомплектованы всем требуемым работоспособным оборудованием, комплектом запасных частей и приспособлений. Кроме того, у передающей стороны должна быть твердая уверенность, что боевые машины будут переданы в руки компетентных экипажей. Следовательно, Германии необходимо организовать обучение украинских танкистов пользованию этой сложной техникой.
Но пока события развиваются вокруг Leopard-2, о желании поучаствовать в украинском «танковом биатлоне» внезапно заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил готовность предоставить Киеву собственные основные боевые танки AMX-56 Leclerc.
Машины этого типа отличаются насыщенностью различными автоматизированными системами, что не прибавляет им преимуществ в сроках обучения экипажей. А на поле боя от российских «Корнетов» и «Конкурсов» они будут гореть точно так же, как и любые другие танки, уже испытавшие на себе силу русского оружия.