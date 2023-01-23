Танковый вопрос: как развивается ситуация вокруг поставок Украине боевых машин Leopard-2

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников едва ли не сокрушался от такого исхода встречи. Он ждал от нее только одного — поставок танков, которых на Украине не хватает даже для поддержания оборонительных возможностей, не говоря уже о проведении ранее анонсированного наступления. Однако Германия рассудила иначе и не дала как собственной техники, так и своего согласия на передачу Киеву боевых машин Leopard-2, находящихся в составе воинских частей Польши, Финляндии и ряда других государств, которые были бы не прочь избавиться от старых танков по вполне приличной цене.