Врач Надирадзе заявила, что родственники Саакашвили препятствуют его выздоровлению

Родственники осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приносят больному недостаточное количество еды, что препятствует его выздоровлению, заявила гендиректор тбилисской клиники «Вивамед» Нино Надирадзе.
Недостаточный вес остается главной проблемой Саакашвили. Медик пояснила, что пациент отказывается употреблять какую-либо еду кроме той, что приносят родные. Однако этих продуктов не хватает для получения достаточного числа калорий, передает издание Imedi.
«Зная, что его восстановление во многом зависит от питания, принесите не менее 1000 калорий. При соответствующем питании в 500, 600, 700 калорий конечно будет потеря веса, нам от этого никуда не деться», — заявила Надирадзе.
Она добавила, что состояние Саакашвили оценивается как удовлетворительное и далеко от критического. Адвокаты экс-президента стремятся добиться отсрочки тюремного заключения своего подзащитного, убеждая суд в плохом состоянии здоровья их клиента.