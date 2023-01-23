Экономист Разуваев объяснил, почему создание Аргентиной и Бразилией единой валюты благоприятно для РФ

Правительство Аргентины и Бразилии планируют перейти на единую валюту, сообщает Financial Times. По предварительным данным, новая валюта будет называться sur. Сейчас в Аргентине денежной единицей является песо, а в Бразилии — реал.
О возможности распада «долларового мира» на валютные зоны стали говорить еще во время кризиса Lehman Brothers в 2008 году. Однако «триггером» данного процесса, судя по всему, стала заморозка российских международных резервов в прошлом году и разговоры о передаче части из них Украине. Это сильно подорвало доверие к доллару и евро. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Вероятно, скоро Китай объявит о формировании зоны юаня. К слову США вполне могут запустить новую валюту для Канады и Мексики. Под это дело можно и реструктуризировать свои долги. Американцы думаю для своих геополитических оппонентов, России или Китая, придумают особую схему. Хорошо, что у Банка России американских бондов "кот наплакал". А вот китайцам будет сложней», — считает Разуваев.
По мнению собеседника ФАН, новость о создании единой валюты Аргентины и Бразилии является благоприятной для России и может сподвигнуть Банк России к формированию евразийской валютной зоны.
«При этом большая валютная зона с возможным вхождением Казахстана и других стран выглядит предпочтительней, чем просто переход Беларуси на российский рубль. Кто знает, может быть евразийский евро не за горами. Рядовым россиянам беспокоиться не стоит. Очень вероятно, что, как и в случае с еврозоной, сначала появится безналичная евразийская валюта, а лишь потом в оборот будет запущен кэш», — отметил экономист.
На прошлой неделе Александр Разуваев рассказал, чем обернется для Запада конфискация активов РФ.