Экономист Разуваев объяснил, почему создание Аргентиной и Бразилией единой валюты благоприятно для РФ

О возможности распада «долларового мира» на валютные зоны стали говорить еще во время кризиса Lehman Brothers в 2008 году. Однако «триггером» данного процесса, судя по всему, стала заморозка российских международных резервов в прошлом году и разговоры о передаче части из них Украине. Это сильно подорвало доверие к доллару и евро. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН.