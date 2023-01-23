Чернышенко сообщил о новой программе кредитования для туристических компаний России

Министерство экономики России подготовило льготную программу кредитования для компаний в сфере туризма. Этот финансовый продукт станет мерой поддержки для представителей отрасли, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Сообщается, что ставка по такому кредиту составит 5% на срок до пяти лет. При этом его максимальная сумма составит до 50 млн рублей. Других подробностей чиновник не раскрыл.
Чернышенко также перечислил планы по развитию сферы в 2023 году. В них входит наращивание субсидий, открытие нового курорта в Анапе и выделение средств на поддержку предпринимательских инициатив.